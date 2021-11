Bulgaarse Elena (31) gedood in Haagse woning: ‘Ze bracht overal zonneschijn’

Coronapro­test in Brussel ontaardt in veldslag: 40 arresta­ties en meerdere agenten gewond

Een grote demonstratie in Brussel tegen de Belgische coronamaatregelen is ontaard in veldslagen met de politie. Media melden meerdere gewonden, onder wie agenten, en talrijke vernielingen. Een veertigtal relschoppers is gearresteerd.

