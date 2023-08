Buren ergeren zich kapot aan wildernis in hun nette straatje: ‘Niet door te komen’

Dwangsom van 15.000 euro voor Jos en zijn ‘spook­schuur’: ‘Kom je me opzoeken als ik in de gevangenis zit?’

De staat van de monumentale schuur aan de Hexelseweg in Hoge Hexel is slecht. Het dak is ingezakt, de muren zijn kapot en de grote zwarte deuren zijn kromgetrokken. Jos Bloemendal (56) uit Wierden is al 26 jaar de eigenaar van de schuur. Hij had grootse plannen, maar die schoot de gemeente af. En nu? Of de schuur volledig restaureren of een dwangsom van 15.000 euro betalen.