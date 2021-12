Buren leven mee met Hugo de Jonge en zijn gezin na opschroeven beveiliging: ‘Je héle privéleven is weg’

Strengere richtlijn bij besmetting: huisgeno­ten en jonge kinderen 10 dagen in quarantai­ne

Vanaf nu moeten alle nauwe contacten van een besmet persoon weer in quarantaine, ook als zij gevaccineerd zijn of eerder een coronabesmetting hebben meegemaakt. Dat geldt ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat staat in een strengere richtlijn die het RIVM vrijdag heeft gepubliceerd.

8:18