Buren van stikstofminister zijn boerenprotesten spuugzat: ‘Ik heb bange agenten gezien’

sieraden gestolen Belgische verdachten kunstbeurs gepakt op A2, doelwit was luxe juwelen- en kunsthan­del uit Londen

De wereldberoemde kunstbeurs Tefaf in Maastricht is vandaag op klaarlichte dag overvallen. Vier gewapende overvallers drongen het pand binnen en zochten naar waardevolle kunstvoorwerpen en/of juwelen. Twee verdachten, een 22-jarige en een 26-jarige man uit België, zijn op de A2 ter hoogte van Maastricht opgepakt. Er wordt nog gezocht naar twee andere verdachten. De overvallers wisten sieraden buit te maken, maar details over de buit deelt de politie niet.

28 juni