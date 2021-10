Buren zagen dochter thuiskomen na gezinsdrama: ‘Ze schreeuwde ‘oh nee, oh nee!’

Minutenlang gebonk en geschreeuw en even later stond de hele straat vol. Buren kunnen nog amper bevatten wat zich dit weekend in de Guido Gezellestraat in Papendrecht afspeelde. ,,Het is absoluut verschrikkelijk. Met name ook voor hun drie kinderen.’’ Verslagen staart een buurvrouw, die moest getuigen bij de politie, uit het raam. Een hele reeks kaarsen in de voortuin van de woning trekt zich maandagochtend niets aan van de miezerregen. Het vuur blijft stevig branden.