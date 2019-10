Burenruzie: ‘Geef 5.000 euro of seks met je vrouw’

Afgelegen boerderij waar gezin schuilde staat op naam van vrouw VVD-voorzitter

15:51 De afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold waar een gezin is aangetroffen dat jarenlang in volledige afzondering leefde, staat op naam van de echtgenote van een prominent inwoner van Ruinerwold, Klaas Rooze. Hij is onder meer voorzitter van de VVD in de gemeente De Wolden en werd vorig jaar nog onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.