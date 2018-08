Burenruzie in Lelystad: 'Eigenlijk hou ik helemaal niet van heibel'

'Jos Brech was voorbereid op de vlucht'

7:20 Jos Brech, de man die in Spanje is gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van de destijds 11-jarige Nicky Verstappen, was voorbereid om te vluchten en had een overlevingskit bij zich om te kunnen verdwijnen als hij in het vizier van de politie kwam.