Burgemeester doet aangifte tegen makelaar om discriminerende advertentie: ‘Heel ernstig’

De advertentie van Match Makelaars zorgde voor veel ophef twee weken geleden. In de tekst voor de verhuur van een vijfkamerwoning in Medemblik op woonwebsite Funda stond namelijk de tekst: ‘De Gemeente Medemblik houdt niet van buitenlanders dus u kunt hier helaas niet wonen. Er is een anti-migrantenbeleid.’ De gemeente was niet te spreken over de tekst, en zei destijds al dat ze zich niet konden vinden in deze uitlatingen, en juridische stapper overwogen.

Nu maakte burgemeester Frank Streng dus bekend aangifte te hebben gedaan tegen de makelaar. Dat vertelt hij aan NH Nieuws. ,,Het is een groot misverstand”, vertelt hij. ,,Het is juist de bedoeling om de woningvoorraad in de gemeente Medemblik ook eerlijker en toegankelijker te maken. Deze makelaar had geen recht van spreken. Ik was er heel erg boos over, want ik heb er een hekel aan als de gemeente onterecht voor een kwaad daglicht wordt gesteld. Dus ik heb aangifte gedaan. Het is aan het Openbaar Ministerie of ze hier een vervolg aan willen geven.”

Quote Deze makelaar had geen recht van spreken. Ik was er heel erg boos over Burgemeester Frank Streng, Gemeente Medemblik

Het huis was door de gemeente bestempeld als eengezinswoning, waardoor alleen normale, marktconforme huur betaald kan worden, legt de burgemeester uit. ,,Het verdienmodel is natuurlijk dat je zo’n huis duur verhuurt aan expats”, aldus Streng. ,,Als een huis in vieren wordt verdeeld, is dat een goudmijn.” De makelaar zou ‘niet zo blij’ zijn geweest zijn huis niet op deze manier te kunnen verhuren.

Match Makelaars zei twee weken geleden nog ‘totaal niet bang’ te zijn voor juridische stappen van de gemeente. Ze gaven toe dat de advertentie misschien ‘ongelukkig geformuleerd was’, maar racistisch of discriminerend zouden ze het zelf niet noemen. Match Makelaars heeft nog niet gereageerd op het nieuws van de aangifte.

