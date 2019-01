Burgemeester dreigt met sluiting sociëteit Vindicat na weer een geweldsincident

Voor de Groningse burgemeester Peter den Oudsten was dit afgelopen juli aanleiding om een bestuurlijke waarschuwing uit te delen. Gaat Vindicat voor komende juli nog een keer in de fout, dan overweegt Den Oudsten tijdelijke sluiting van de Vindicat-sociëteit aan de Grote Markt, of het intrekken van de exploitatievergunning.

Het geweldsincident is aan het licht gekomen door het Groningse nieuwsblog Sikkom, die via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) de communicatie tussen de gemeente en Vindicat over de laatste twee jaar opvroeg. Volgens Sikkom is bij het geweldsincident, dat plaatsvond tijdens het jaarlijkse feest 'Buitenspelen’, in mei een arm gebroken.

Toen de politie onderzoek wilde doen, weigerde het bestuur van Vindicat de naam van de verdachte te geven. Daarom liep het onderzoek spaak, schrijft de burgemeester in een brief aan Vindicat.

Privacy

Vindicat meldt in een reactie aan de burgemeester niet te hebben meegewerkt vanwege privacy van leden. Omdat de betrokkenen geen aangifte wilden doen, was de studentenvereniging naar eigen zeggen niet verplicht om de politie informatie te geven.

Vindicat schrijft ‘erg geschrokken’ te zijn van de waarschuwing. ‘U begrijpt dat het intrekken van de exploitatievergunning vergaande gevolgen heeft voor de leden en mogelijk het voortbestaan van Vindicat.’

Eerdere incidenten

Het incident in mei was niet de enige reden waarom Den Oudsten besloot een officiële waarschuwing uit te delen. Bij een mishandeling in december 2017, die de media wel haalde, deed Vindicat wél aangifte, maar lichtte het tegen de afspraken in niet de gemeente en de universiteit in.

Ook daarvoor kwam het corps al regelmatig in opspraak. In 2016 ging een Vindicat-lid op het hoofd staan van een aspirant-lid tijdens de ontgroening, waardoor de jongen in het ziekenhuis belandde. Iets daarvoor was de vereniging al in opspraak geraakt nadat bekend werd dat leden een Banga-lijst hadden aangemaakt. Dik twintig studentes werden zonder hun medeweten afgedrukt in een soort sekslijst.