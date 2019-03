Burgemeester en wethouders van Utrecht plaatsen rouwadvertentie

,,Afgelopen maandag 18 maart was een dag van angst, woede en verdriet. Een dag die je nooit hoopt mee te maken’’, schrijft een geschokt college.



,,Wat een zonnige maandag beloofde te worden, eindigde in een zwarte dag waarop drie onschuldige mensen uit het leven werden weggerukt.‘’



,,Wij leven intens mee met de nabestaanden, vrienden en collega's van de dodelijke slachtoffers, die hun naasten nu moeten missen'', laat het dagelijks bestuur van Utrecht verder weten.



De Utrechtse Burgemeester Jan van Zanen liep vrijdag mee in de stille tocht voor de slachtoffers voor het schietincident van maandag. Aan de optocht deden 16.000 mensen mee.