Burgemeester Maasdriel geschrokken na vondst granaat voor eigen woning: ‘Triest dat dit gebeurt’

Meisje (17) voor de rechter na fatale autorit met 15-jarige vriendin

10:31 De rechtbank in Roermond wil weten waarom een 29-jarige man zijn 15-jarige zus in 2018 in de Limburgse gemeente Echt een auto liet besturen. Het zusje verloor daarbij de macht over het stuur en botste met hoge snelheid tegen een boom. Daardoor kwam een 15-jarig meisje om het leven en raakte een 14-jarig meisje zwaargewond. Zij zaten achterin de auto. Broer en zus zijn allebei verdachte in de zaak.