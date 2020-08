Burgemeester: morgen inzet politie en ME als coronademonstranten zich weer niet gedragen

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag komt vandaag met een waarschuwing voor mensen die zich morgen op het Malieveld tijdens de demonstratie Samen voor Vrijheid niet weten te gedragen. De burgemeester geeft aan dat de politie of de Mobiele Eenheid in zullen grijpen als het weer fout gaat. De demonstratie staat volgens de organisatie open voor ‘alle vrijheidsbewegingen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen’.

,,Demonstreren is respecteren. Zolang demonstranten zich aan de afspraken houden en ze de aanwijzingen van de politie opvolgen, krijgen ze alle ruimte hun boodschap voor het voetlicht te brengen. Helaas zien we dat een aantal demonstranten aanwijzingen of waarschuwingen van de politie regelmatig negeert. Als dit meermaals gebeurt, wordt opgetreden door politie of ME. Mensen die dan nog steeds in discussie gaan of in de weg lopen, zoeken bewust de confrontatie.”

Lees ook PREMIUM Plots zagen we het gezicht van de activisten, en dat zag er op zijn zachtst gezegd niet fraai uit Lees meer

Sta op voor vrijheid

Volgens de lokale driehoek van Den Haag (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) gelden de afgesproken regels ook voor de demonstratie die aankomende zondag is aangekondigd op het Haagse Malieveld. Bij eerdere demonstraties in Den Haag heeft een aantal demonstranten zich volgens de driehoek niets aangetrokken van de aanwijzingen of waarschuwingen van de politie.

‘De lokale driehoek van Den Haag – burgemeester, OM en politie - benadrukt nogmaals dat dit wel van groot belang is. Alleen zo wordt de openbare orde gehandhaafd. Elke demonstrant die meermaals aanwijzingen of waarschuwingen van de politie negeert, wordt tegen opgetreden of vindt aanhouding plaats’, aldus de driehoek in een persbericht.

Respect

Daarnaast roept de burgemeester op tot respect voor de hulpdiensten in het algemeen en de politie in het bijzonder: ,,De Haagse politie zorgt er onder andere voor dat er meer dan duizend demonstraties per jaar ordelijk verlopen. Het is onacceptabel dat agenten worden belaagd, bedreigd of zelfs gewond raken,” aldus Van Zanen.

Bij een demonstratie afgelopen donderdag zijn acht verdachten aangehouden. Twee van hen voor het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, zij zijn inmiddels op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie beslist later wat er met hun zaken gebeurt. Zes verdachten zitten op dit moment nog steeds vast. Zij worden verdacht van vernieling of openlijke geweldpleging tegen de politie.

De organisatie van Samen voor Vrijheid (Sta op voor Vrijheid) eist onder meer het aftreden van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge ‘in verband met opzettelijk in gevaar brengen van de geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke gezondheid van onze bevolking’ en een ‘onafhankelijk onderzoek naar optreden van justitie richting burgers tijdens demonstraties tegen de staat’.