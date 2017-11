Burgemeester sluit huis met dodelijk drugslab in Kaatsheuvel

In de schuur van het huis was een amfetaminelab ingericht. De twee mannen van 48 jaar uit Kaatsheuvel kwamen om het leven omdat ze koolmonoxide hadden ingeademd. Een van de overledenen is de eigenaar van het huis, vertelde zijn advocaat Mark Nillesen zaterdag.

Controle

Een 21-jarige bewoner van het huis en een vrouw werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden zes huizen in de buurt ontruimd. De man is na ontslag uit het ziekenhuis aangehouden.

De 48-jarige huiseigenaar was sinds augustus voorwaardelijk vrij uit de gevangenis na een veroordeling wegens poging tot doodslag op de nieuwe partner van zijn ex. In het verleden is hij ook gestraft voor drugsfeiten maar volgens Nillesen was hij niet bedreven in drugsproductie.