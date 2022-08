Burgemeester Ter Apel: ‘Voor het azc lopen nu mensen met steekwapens rond’

De laatste twee weken is de situatie nog slechter geworden dan die al was, zegt Velema in gesprek met deze site. ,,Er staan steeds meer mensen, en er zijn ook steeds meer geweldsincidenten. Daarom moeten we nu een stap naar voren doen en wijzen we het gebied voor het aanmeldcentrum aan als veiligheidsrisicogebied.”

Het geweld wordt volgens de burgemeester vooral veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen in Noord-Afrika. ,,Zij lopen mee in het asielproces, verblijven in Ter Apel, en zijn verantwoordelijk voor winkeldiefstallen, overlast en ook diefstal bij andere asielzoekers. Dan stelen ze bijvoorbeeld hun telefoon, en dat leidt dan tot opstootjes.”

Tentharingen

De burgemeester stelt dat sommige asielzoekers ‘geïmproviseerde steekwapens’ bij zich hebben, een schaar bijvoorbeeld. ,,En nog iets: deze week hebben wij voor het aanmeldcentrum tenten weggehaald. Daarbij zijn een flink aantal haringen niet meegekomen. De mogelijkheid bestaat dat die ook als wapens worden gebruikt. Daarom willen wij dat de politie risicogroepen preventief kan fouilleren en komt er verscherpt cameratoezicht.”

Doel van de operatie is om de veiligheid beter te kunnen waarborgen van asielzoekers die geen kwaad in de zin hebben en medewerkers van bijvoorbeeld het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Maar de stap die deze vrijdag genomen wordt, is geen oplossing, waarschuwt Velema. ,,De overheid móét zorgen voor een centrale plek in het land waar asielzoekers worden opgevangen, zodat ze vanuit daar alleen nog op afspraak naar Ter Apel gaan. Asielzoekers moeten helderheid krijgen over hun procedure. Die ontbreekt nu.”

Velema stelt dat hij snel verbetering wil zien. ,,Kabinet, provincies en gemeenten moeten de komende dagen stappen nemen. Twee derde van de gemeenten doet nog steeds niet aan opvang. Wij hebben in het noorden ondertussen een noodverordening in voorbereiding, die ook voorziet in het gedeeltelijk sluiten van het aanmeldcentrum hier. Dat is dan een beslissing van de voorzitter van de Veiligheidsregio hier, in nauwe samenspraak met mij. Het moment dat dat aan de orde is, komt wat mij betreft dichterbij.”

Het is al wekenlang druk voor de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen die er overdag staan, wachten in veel gevallen op de eerste of een volgende stap in hun asielprocedure. Door personeelstekorten en een gebrek aan doorstroming in de asielketen is de procedure nu erg chaotisch. De bedoeling is dat de asielzoekers die niet in een regulier opvangcentrum terecht kunnen de nacht doorbrengen in een crisisnoodopvang, maar niet alle asielzoekers willen dat. Ze zijn bang dat ze niet aan de beurt komen als ze ergens anders dan in Ter Apel slapen.

