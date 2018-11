Burgemeester wil raddraaiers zwembad uit de anonimiteit halen

Misselijkmakend

Hans Smolders pleitte voor tijdelijke beveiligers bij het zwembad. ,,Van het kaliber dat ook in de binnenstad staat. Want dit is geen incident, het is een structureel probleem. En ja, meer dan negentig procent van de groep was allochtoon.” Voor diverse andere fracties was dat geen issue. Zoals Erik Blommestijn (D66) in navolging van Groep Jansen het verwoordde: ,,Het kan me niet schelen of de raddraaiers blauw, geel of paars zijn. We behandelen ze als Tilburgse raddraaiers.”