Burgemeesters, politie en justitie vragen hulp bij strijd tegen explosies in woonwijken: ‘Gigantische impact’

twee gewonden ‘Altijd vrolijke’ scholiere Gianna (14) overleden na schietpar­tij in Limburgse woning: ‘Hemel engeltje rijker’

Bij een schietpartij in een huis in het Limburgse Brunssum zijn woensdagavond twee doden gevallen, onder wie het 14-jarige meisje Gianna. Zij is scholiere op het Emmacollege (vmbo) in Heerlen. Het andere dodelijke slachtoffer is een 39-jarige man uit Heerlen. Hij stierf in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep. Het gaat vermoedelijk om een bekende van het meisje. Dit wil de politie niet bevestigen.

22 december