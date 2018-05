Burgemeesters zijn 'indianenverhalen' over kerncentrale Doel meer dan zat

Vorige maand was er een lek in het nucleaire gedeelte van de centrale. FANC, de Belgische nucleaire waakhond, kwam pas dagen later met het volledige verhaal naar buiten en voedde zo geruchten.



,,Ik word gebeld door mensen die niet in de Westerschelde durven te zwemmen, omdat ze bang zijn dat het water besmet is", zei burgemeester Jan-Frans Mulder (Hulst) woensdag in het bestuur van de Veiligheidsregio. ,,Daarom is het belangrijk te benadrukken dat er niets ernstigs aan de hand is.''