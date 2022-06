‘Burgeroorlog’ na boerenacties? ‘Natuurlijk niet’

station hilversum Zwartrij­ders vrijgela­ten na plotse overlijden conducteur: ‘Geen verband met ruzie’

Er is geen verband tussen het overlijden van een 62-jarige conducteur op zondagavond en een aanvaring die hij kort daarvoor had in de trein van Amsterdam naar Amersfoort, zo meldt de politie vandaag.

21 juni