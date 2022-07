Burgers en bedrijven spaarden zich suf tijdens corona

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zowel bedrijven als huishoudens zagen de bankrekening groeien. Per persoon spaarden we in 2020 bijna 5000 euro, een record. In 2021 kwam daar nog eens bijna 4900 euro bij.

Nederland was daarmee overigens niet uniek. In alle Europese landen groeiden de besparingen. Dat is logisch, want zeker in 2020 waren er allerlei beperkingen en lockdowns. Zo ging er veel minder geld naar restaurants, vakanties en theaterbezoek bijvoorbeeld. Ook in 2021 waren er nog beperkingen.