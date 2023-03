Arriva heeft een buschauffeur op non-actief gesteld vanwege een racistische video op sociale media. Het filmpje, waarin zes medewerkers van de politie Oost-Nederland zich racistisch uitlaten, was door de medewerker van het vervoersbedrijf online gezet. Arriva is een onderzoek gestart.

De bewuste beelden gingen dit weekend volop rond en leidden tot veel ophef. In de video lieten zes medewerkers van de politie Oost-Nederland zich racistisch uit over hun omgeving. Ze waren op dat moment in Parijs, waar ze de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Frankrijk bezochten. De medewerker van Arriva zou hier ook bij geweest zijn.

‘Er is maar één blanke’

De beelden zijn vanuit een busje gemaakt. Er zijn teksten te horen als ‘er is maar één blanke’ en ‘wil je meer of minder?’ verwijzend naar het ‘meer of minder Marokkanen’ van Geert Wilders.

De politie liet weten geschrokken te zijn door de beelden en uitlatingen. Zondag werd al bekend dat de de politie naar aanleiding van de beelden de zes medewerkers op non-actief had gesteld.

Onderzoek

Arriva volgt nu. De persoon die de beelden online heeft gezet onder de twitternaam @HippeZutphen, zou namelijk een buschauffeur zijn die bij Arriva werkt.

Quote We hebben een onderzoek ingesteld naar de exacte feiten. Tot die tijd is onze medewerker niet aan het werk Liesbeth Oelen, Arriva

Woordvoerder Liesbeth Oelen reageert op vragen van deze krant: ,,We hebben een onderzoek ingesteld naar de exacte feiten. Tot die tijd is onze medewerker niet aan het werk. Zodra we de feiten helder hebben, gaan we verder met hem in gesprek.”

Of deze Arriva-medewerker zich ook schuldig heeft gemaakt aan het uiten van de teksten die in de video te horen zijn is niet bekend.

‘Walgelijke beelden’

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen (deel van de politie-eenheid Oost-Nederland) en voorzitter van het Veiligheidsberaad, noemde de beelden ‘walgelijk’. ,,Ik heb het filmpje ook gezien. Het onderzoek loopt nog en ik wil daar niet op vooruitlopen, maar als het inderdaad op deze manier gegaan is, dan is het schandelijk en niet toelaatbaar.”

Quote Zo willen leden van de politie zich niet presente­ren aan Nederland, ook niet in hun vrije tijd Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad

,,Dit zijn sowieso niet de grappen die je maakt over je medemens. Walgelijk. Zo willen leden van de politie zich niet presenteren aan Nederland, ook niet in hun vrije tijd. Dat beeld mag niet teniet worden gedaan door zes mensen die in hun vrije tijd ‘leuk’ naar het voetbal gaan. Als het klopt wat we gezien hebben, dan moet dat consequenties hebben.”

