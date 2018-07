Buurt geschokt door dode vrouw: 'Ik heb haar maanden niet gezien'

,,Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk", zegt de vrouw. De geur uit het huis was tot ver in de straat te ruiken. De brandweer moest de woning eerst ventileren voordat het LFTO (Landelijk Team Forensische Opsporing) van de politie de woning kon betreden. Alle buurtbewoners moesten ramen en deuren sluiten.



Hoewel vele buurtbewoners wisten dat de vrouw leed aan kanker, is er geen alarm geslagen toen ze een tijdje niet werd gezien. ,,Ze heeft weleens verteld dat ze regelmatig bij vriendinnen ging eten. Waarom hebben die geen alarm geslagen?" vraagt een bewoonster zich af. ,,Tot ongeveer twee jaar geleden woonden de ouders van de vrouw een paar huizen verder. Toen was er nog veel sociale controle."



,,Ik ben weleens achter het huis doorgelopen en weet nog dat ik dacht: volgens mij moet die container nodig eens geleegd en schoongemaakt worden", zegt een bewoonster van de Gerard Doustraat. ,,Het is zo erg voor dat vrouwke. Ze was een goed mens."



De politie zegt dat de dode vrouw een natuurlijke dood is gestorven. ,,Het is verder geen zaak meer voor de politie", laat een woordvoerster weten.