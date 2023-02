Buurt geschokt na ‘indrukwekkende aanhouding’ van Lucky: ‘Agent deed het met gevaar voor eigen leven’

Of de beloning van 30.000 euro ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan ‘de tipgever’ die er mede voor zorgde dat moordverdachte Minh Nghia V. (49) na ruim een maand recherchespeurwerk werd opgepakt, wil het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. ,,Er wordt nu gekeken of de tipgever de cruciale informatie gaf voor de aanhouding van V.”

Zaterdagmiddag rond 12.30 uur werd V. aangehouden in de omgeving van de Kethelbrug in Schiedam. Het is ruim één maand na de schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, waarbij V. zijn ex-vriendin Anneke (38) en voormalig schoonmoeder Michel (66) zou hebben neergeschoten. Michel overleed ter plekke aan haar verwondingen, Anneke raakte zwaargewond maar is inmiddels buiten levensgevaar.

Quote Ik heb diep respect voor die agent. Hij deed dit met gevaar voor eigen leven Rien, Ooggetuigen aanhouding V.

De grote zoektocht naar V., die vanwege zijn sluwe maniertjes als crimineel ook wel Lucky wordt genoemd, ging direct van start. Na wekenlang speuren door een groot team van rechercheurs, is hij zaterdag na een tip van een oplettende burger aangehouden in Schiedam. Meerdere getuigen melden dat de auto van V. op de brug in de Schiedamse wijk Nieuwland werd klemgereden door onopvallende politievoertuigen en vervolgens onder schot is gehouden.

Volledig scherm Vermeende schutter Minh Nghia Vuong (49). © politie/ANP

Een van hen, Rien (60), meldt dat er ‘wel vijftien’ agenten op de been waren om de voortvluchtige V. aan te houden. Hij hoorde meerdere knallen - iets van ‘bom bom’ - en zag vanuit zijn raam de arrestatie van de vuurwapengevaarlijke moordverdachte. ,,Een agent sprong uit z’n auto en richtte zijn mitrailleur op de voorruit van de bestelbus, waar die man inzat”, beschrijft hij. ,,Daarna hebben ze hem aangehouden. Ik heb diep respect voor die agent. Hij deed dit met gevaar voor eigen leven.”

De politie maakte dinsdag bij een uitzending van Opsporing Verzocht nog bekend het vermoeden te hebben dat Lucky zich schuil zou houden in de regio Rotterdam, op enkele tientallen kilometers van de plek waar de verdachte zijn ex-vriendin en voormalig schoonmoeder neerschoot ruim één maand eerder, in Zwijndrecht. Daarnaast meldde de politie dat V. waarschijnlijk hulp zou krijgen om uit handen van de autoriteiten te blijven.

Geschrokken

Eerder verspreidde de politie zijn foto, zijn naam en vroeg iedereen naar hem uit te kijken. Ze vonden meerdere vluchtauto’s, deden invallen bij woningen en het Openbaar Ministerie zette een beloning van 30.000 euro op de gouden tip die zou leiden tot de aanhouding van een van de meest gezochte criminelen van Nederland van de afgelopen maand. De vuurwapengevaarlijke verdachte zou onvoorspelbaar zijn. ,,Dus benader hem niet zelf”, werd mensen op het hart gedrukt.

Quote Hier schrik ik wel van. Stel dat hij hier heel lang heeft gezeten? Ooggetuigen aanhouding V.

In Schiedam reageren mensen geschrokken op het nieuws dat V. dáár is aangehouden. Ook Maria, die net haar hond uitlaat. Al heeft ze van de arrestatie zelf niks meegekregen. ,,Ik hoorde wel sirenes, maar daar heb ik geen aandacht aan besteed. Die hoor je hier zo vaak.” Ze noemt het ‘goed’ dat de verdachte is aangehouden. ,,Daar kan ik alleen maar positief op reageren”, zegt ze.

Een andere getuige, die niet met naam genoemd wil worden, noemt het een ‘angstaanjagend idee’ dat de moordverdachte in haar wijk is aangehouden. ,,Hier schrik ik wel van. Stel dat hij hier heel lang heeft gezeten? Daar wil je niet eigenlijk niet over nadenken. Ik ben blij dat hij van de straat is.”

Volledig scherm Er werden na de schietpartij bloemen neergelegd. © Jeffrey Groeneweg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.