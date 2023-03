Buurt is eendenslachterij zó beu dat de baas nu een parkeerprobleem heeft bij z'n restaurant

Met video Het is Wereldwa­ter­dag: zoveel water kost de productie van jouw broek en shirt

Het waterverbruik zal niet als eerste door je hoofd schieten als je een shirt koopt bij je favoriete winkel. Maar voor de productie van dat shirt is 2500 liter water verbruikt. Koop je er ook een jeans bij, dan is dat nog eens 7000 liter water. Het is een van de dingen om bij stil te staan op Wereldwaterdag, een initiatief van de VN.