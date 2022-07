Buurt woedend dat een ‘magneet voor louche praktijken’ in centrum komt: ‘Bouw dan woningen’

Douane Rotterdam Douane plukt tienduizen­den kilo’s cocaïne uit Rotterdam­se haven: ‘We doen bendes pijn’

Cocaïnesmokkelaars maken ook in 2022 maar wat graag gebruik van de Rotterdamse haven. Jan Kamp, de directeur van Douane Rotterdam, is echter optimistisch. ,,We doen criminelen pijn.”

13 juli