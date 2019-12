Buurvrouw na vondst lichaam in kliko: Of ik kan slapen? Ja hoor, dat lijk kan niets meer doen

Het lichaam werd tegen het middaguur aangetroffen in een vuilcontainer aan de Schepenmakersdijk in het doorgaans zo rustige Edam, een kleine stad naast Volendam. De groene kliko waarin het stoffelijk overschot werd aangetroffen staat op de binnenplaats van het monumentale vergadercomplex van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Agenten hebben een huis aan de Schepenmakersdijk afgezet met linten en grote blauwe schermen. Een agent ter plaatse zou tegen buurtbewoners hebben gezegd dat het om het lichaam van een man gaat, die ondersteboven in de afvalbak ligt.

Overal politie

Vlak naast de vindplaats woont Lieke Dedters. Ze is al een halve dag met de situatie bezig. ,,Ik wilde net even wat boodschapjes doen, maar kon er niet door. Ineens waren er overal linten en politie-agenten. Of ik kan slapen vannacht door de vondst? Ja hoor, dat lijk kan niets meer doen.’’

Volgens Dedters is heel Edam ermee bezig. ,,De mensen spreken er wel over ja. En dat in het rustige Edam. Mijn zoon woont in de Verenigde Staten en belde meteen. Die las over een moord in Edam en dacht meteen aan zijn moeder. Maar ik ben het niet. Wie het dan wel is? Ik weet het niet. Je hoort meteen allerlei insinuaties. Van een drugsmoord tot een verslaafde. Misschien word ik wel heel verdrietig als ik straks weet wie het is, maar nu weet ik nog niets. Ik heb ook niets gezien.’’