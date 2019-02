Byebye Brits paspoort: deze Nederlanders zijn het zat

Loterij­baas dirigeerde geld naar Feyenoord

10:54 De bedenker en hoogste baas van de Postcode Loterij, Boudewijn Poelmann, heeft via een constructie 20 miljoen euro goededoelengeld naar Feyenoord gedirigeerd. Dat meldt Follow the Money (FTM) na eigen onderzoek. Poelmann is mede-eigenaar van Feyenoord. Volgens FTM is dergelijke belangenverstrengeling verboden.