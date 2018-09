Cabinepersoneel Ryanair staakt eind deze maand

Personeel van Ryanair voert al enige tijd actie voor betere werkomstandigheden. Zo eisen ze dat de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij personeel onder het lokale recht laat vallen in plaats van onder Iers recht. Ook krijgt het cabinepersoneel alleen betaald voor de uren die in het vliegtuig worden gemaakt. Gedwongen overplaatsingen zijn het personeel eveneens tegen het zere been.



Eerder deze week legden de Duitse piloten het werk neer. Dat gebeurde de afgelopen maanden ook in onder meer Ierland en Nederland. Cabinepersoneel in België, Spanje, Italië en Portugal staakte ook al eerder. Bij Ryanair in Eindhoven werken 80 mensen als cabinemedewerker, 40 als piloot.