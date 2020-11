Cadeaus die kracht geven: dit kleinigheidje hielp Tamara van haar paniekaanvallen af

‘Alleen al door naar Supergirl te kijken, kreeg ik mijn paniek onder controle’

Tamara Haagmans (39) uit Landgraaf. Had bij paniek steun aan een sleutelhanger die ze kreeg.

,,Deze sleutelhanger heeft me door een moeilijke periode geholpen. Hij zit nog steeds in mijn tas. Acht jaar geleden kreeg ik paniekaanvallen: ik was een keer op de stoep flauwgevallen, kort na een operatie, en sindsdien vertrouwde ik mijn lichaam niet meer zoals daarvoor. Dat heeft jarenlang geduurd. Zodra ik paniek voelde opkomen, werd ik licht in mijn hoofd en kon ik niet meer verstaan wat mijn man zei. Zo’n aanval kon wel een uur duren – zit je daar op de vloer van een winkelcentrum. Ik sprak er in die tijd over met een vriend. Hij vroeg me via WhatsApp vaak hoe het na een paniek­aanval ging. Dat hielp me.