Café in het hart geraakt door Pinkpop-drama: Alle 4 komen ze hier geregeld

De schok in Zuid-Limburg is daags na de fatale aanrijding nog onverminderd groot. De 35-jarige Pinkpop-vrijwilliger Gilles Boux de Casson is overleden, drie anderen raakten zwaargewond. Zij liggen nog in zeer kritieke toestand in ziekenhuizen in de regio.



Op Facebook wensen vrienden en bekenden elkaar sterkte, op de plek van de aanrijding liggen inmiddels bloemen en kaarten, er staan kaarsjes in de berm.



Volgens bronnen in Limburg vormden de vier getroffenen geen vriendengroep, maar ze kwamen wel allemaal geregeld in de Ierse pub Erin's Isle in de Heerlense binnenstad. Een van de zwaargewonde slachtoffers was tot voor kort ook mede-eigenaar, vertelt Joris Mom van de pub aan deze website. ,,Het is heel heftig. Het zijn allemaal frequente gasten hier. Dus gisteren hebben we elkaar allemaal gesteund, bij ons zullen de hele week vier kaarsjes branden.''