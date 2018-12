CAK scheldt rekening van 20.000 euro van 93-jarige kwijt

Kleinzoon Marcel Bastiaansen, die samen met zijn zus Mariska bij het gesprek aanwezig was, reageert verheugd over het feit dat het CAK de rekening heeft kwijtgescholden. ,,Dit is echt goed nieuws. We zijn blij verrast dat het CAK heeft ingezien dat het een fout heeft gemaakt en deze nu heeft hersteld.” De kwestie heeft er volgens hem toe geleid dat de gezondheid van zijn oma op dit moment ‘wat slechter’ is. ,,Hierdoor kan ze de vreugde over het besluit nog niet helemaal uiten. Maar ze is er echt heel blij mee hoor.”

Het gesprek volgde nadat een verhaal in BNDeStem en aandacht voor de kwestie in het tv-programma Radar voor de nodige ophef hadden gezorgd. De zaak leidde onder meer tot verontwaardigde reacties van Kamerleden van VVD, 50Plus en SP.

Mevrouw Bastiaansen kreeg dit jaar van het CAK te horen dat ze 20.000 euro moest terugbetalen omdat ze een aantal jaren een lage eigen bijdrage had betaald voor haar verzorgingstehuis. Het CAK baseerde die bijdrage op het feit dat haar man nog zou leven. Maar die is in 2003 al overleden. Dat was bij het CAK weliswaar bekend, maar nooit in de administratie verwerkt. De instantie erkende dat ze een fout had gemaakt, maar presenteerde Elisabeth Bastiaansen desondanks een fikse rekening. Het ging om het maximaal aantal van 24 maanden aan bijdragen die het CAK kon terugvorderen.

Tekortkomingen

Na publicaties in media en op tv, liet het CAK weten de gang van zaken ‘ten zeerste te betreuren’. Vandaag volgde kwijtschelding. Dat besluit kwam na overleg met het ministerie van VWS. Het ministerie gaat de terugvorderingstermijn tot maximaal twaalf maanden beperken in gevallen die ontstaan zijn door ernstige tekortkomingen aan de zijde van het CAK, zo liet minister Hugo de Jonge via zijn woordvoerder weten. ,,Verder is er ruimte om in zeer specifieke gevallen maatwerk te bieden.’’ Wat betreft mevrouw Bastiaansen betekent dat dus volledige kwijtschelding.