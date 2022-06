Camera bij 81-jarige vrouw verraadt nep-rechercheur met babbeltruc

Op de beelden was te zien en te horen hoe de man zich voorstelde als rechercheur, die bij de oude vrouw kwam vanwege ‘de vele inbraken in de buurt’. Hij zou overleg hebben gehad met haar kinderen, en namens hen haar waardevolle spullen komen veiligstellen. Om zijn verhaal kracht bij te zetten en het vertrouwen van de Rijssense te winnen, laat hij een ‘collega’ naar de huistelefoon bellen, met de boodschap dat dit een normale gang van zaken is.

Na een half uur verlaat de man de woning, met twee tassen vol kostbare spullen. Waaronder een kistje vol sieraden en Chinese, porseleinen potten. De thuishulp trof de vrouw daarna compleet overstuur en in paniek aan, zich nauwelijks beseffend wat ze vanuit haar goedheid had gedaan.

De politie sprak van een ‘laffe daad’ en toonde afgelopen week de beelden van de camera van de vrouw in het opsporingsprogramma Onder De Loep. Die beelden, waarop de man goed herkenbaar was, werden volop gedeeld.

De actie had resultaat. Vrijdag meldde de man zichzelf op een politiebureau in Noord-Holland. Hij is aangehouden, en zit voorlopig vast in het arrestantencomplex in Borne voor nader onderzoek, laat de politie weten.