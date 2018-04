Camerabewaking? Pas op voor ruzie met de buren!

Particulieren hangen massaal beveiligingscamera’s aan hun woning. En dat is niet zonder risico. Goedkope camera’s van de bouwmarkt zijn simpel te hacken en steeds vaker ontstaan burenruzies. ,,De regels zijn streng, je mag niet zomaar even de buurvrouw filmen.”

Hun auto werd vorig jaar vernield. En bovendien wordt er in hun woonwijk Stadshagen veel ingebroken. Reden genoeg voor een Zwolse familie om een bewakingscamera aan de gevel te hangen. Om de eigen bezittingen te beveiligen. Maar daar zijn de buren niet van gediend.

Die hebben het gevoel dat ze permanent gefilmd worden en hun privacy wordt aangetast. En dus ontmoetten beide buren elkaar woensdag tijdens een kort geding in de rechtbank in Zwolle.

,,Het kan niet anders dan dat op de camera een deel van de oprit van mijn cliënten te zien is”, zei advocaat Sybe de Vries. De camera staat op een balkon, filmt de eigen oprit maar óók een deel van het terrein van de buren, zo is de overtuiging. De Vries eiste namens zijn cliënten dat de camera verwijderd wordt op straffe van een dwangsom van 10.000 euro.

Groei

Het Zwolse burenconflict staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren heeft het particuliere cameratoezicht bij woonhuizen een vlucht genomen. Niet zelden gaat het om houtje-touwtje oplossingen en weten mensen niet aan welke regels cameratoezicht moet voldoen.



,,In het hoogsegment, zeg maar woningen vanaf 8 ton, is camerabewaking explosief gestegen”, zegt voorzitter Jan Kuipers van de Verenigde Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB). ,,Vijftien jaar terug had 10 tot 15 procent camera’s, inmiddels beschikt zeker 60 tot 70 procent van de duurdere woningen over camerabewaking. Hier zien we geen problemen, want de oplossingen zijn professioneel en de bedrijven die deze systemen monteren weten exact aan welke privacyregels ze moeten voldoen.”

Goedkoop

De problemen ontstaan veelal bij het lagere segment woningen. Mensen kopen bij de bouwmarkt een goedkoop cameraatje en monteren deze aan de gevel van de woning. ,,De doe-het-zelver moddert vaak maar wat aan en kent de regels niet”, stelt Kuipers. ,,Vaak gaat het om zogenoemde plug and play camera’s, die zijn eenvoudig te hacken. Iemand met kwaad in de zin zou zo’n camera kunnen overnemen en het standpunt veranderen.”

Bewoners weten soms niet goed wat ze met hun camera mogen filmen en wat niet. Naast de eigen stoep wordt bijvoorbeeld ook de oprit van de buren en een deel van de openbare weg gefilmd. En dat mag niet. Kuipers: ,,Er zijn strenge wettelijke regels. Je mag sowieso niet zomaar camera’s plaatsen, wel ter bescherming van je eigen have en goederen. Maar je mag niet zomaar even de buurvrouw filmen, of de oprit of de voortuin van de buren. Daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Een klein stukje openbare weg mag dan weer wel, daar is de overheid soepeler in geworden.”

Quote De doe-het-zel­ver moddert vaak maar wat aan en kent de regels niet. Jan Kuipers

Burenruzie

Volgens Kuipers zijn er manieren om conflicten over privacy met de buren te voorkomen. De belangrijkste: ga in gesprek, maak afspraken over wat je beoogt met camerabewaking. ,,Dat scheelt vaak al veel onbegrip”, zegt Kuipers. ,,Misschien willen de buren er wel van mee profiteren en creëer je een win-win situatie. Kom je er niet uit, dan hebben veel camera’s tegenwoordig de technische mogelijkheid om een bepaald gebied te blinderen. Een deel van het beeld kun je zwart maken, waardoor bijvoorbeeld het huis van de buren niet meer gefilmd wordt.”

Voor de Zwolse buren komen deze tips te laat. Ze stonden woensdag lijnrecht tegenover elkaar in de rechtszaal. De wijkagent is zelfs langs geweest en stelde vast dat de camera het privéterrein van de buren niet filmt, betoogde de eigenares van de bewakingscamera. ,,Maar dat is kennelijk voor onze buren onvoldoende.’’