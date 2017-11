Campagne roept mannen op niet te zwijgen over geweld tegen vrouwen

Defensie: Hospitaal in Kidal in Mali voldoet aan alle eisen

23:27 De zorg in het Togolese ziekenhuis in de Noord-Malinese stad Kidal, waar vorig jaar een Nederlandse militair is behandeld na een motierongeval, voldoet aan de eisen. Dat schrijft het ministerie van Defensie vandaag aan de Tweede Kamer.