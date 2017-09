Campagne tegen discriminatie zwangeren op werk

Met de campagne, die maandag begint, wil het ministerie werkgevers bewust maken van mogelijke zwangerschapsdiscriminatie en wijzen op het talent dat ze mogelijk laten lopen. De campagne is onderdeel van het actieplan zwangerschapsdiscriminatie dat de minister in maart presenteerde.

,,Zwanger zijn moet een feest zijn! En dus geen onnodige spanningen opleveren voor de moeder´´, benadrukt Asscher. ,,Vooral geen stress of ze haar baan misschien kwijtraakt, of haar contract nog wel verlengd wordt en of ze in de toekomst nog wel promotie kan maken. En bij sollicitaties mag een dikke buik natuurlijk ook absoluut geen reden zijn om iemand af te wijzen. Dat doen goede en moderne werkgevers niet. Die kijken verder dan negen maanden vooruit."