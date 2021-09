Camper van pasgetrouwd stel gestolen tijdens huwelijksreis: ‘Ook alle herinneringen zijn weg’

Het had een geweldige huwelijksreis moeten worden voor Daan Brinkerink en Jorien Dijkstra, maar dat liep even anders. Hun blauwe camper, die al bijna 30 jaar in de familie is, werd op klaarlichte dag gejat op het parkeerterrein van een Italiaanse supermarkt. Nu is het stel niet alleen hun vervoersmiddel, maar ook alle bijbehorende herinneringen kwijt.

Het stel uit Lochem trouwde exact twee weken geleden en vertrok kort daarna naar Italië. Hun doel was om naar Sicilië te reizen. Ze waren al flink afgezakt in de Italiaanse laars toen een brutale boef hun plannen verpestte. Na een bezoekje aan Rome deden de twee donderdagochtend de laatste inkopen voor hun strandvakantie aan de kust. Met tassen vol flippers, snorkels en andere badbenodigdheden liepen ze terug naar de parkeerplaats. Tot hun grote verbazing was hun camper weg.

Meer dan alleen een camper

Het omgebouwde Volkswagenbusje is er al zo lang Daan zich kan herinneren. De camper is dan ook begrip in Lochem. ,,Iedereen in het dorp linkt ’m aan mij of aan m’n vader. Mijn ouders kochten het toen ik werd geboren”, vertelt hij. De camper is gevuld met sentimentele waarde. ,,Niet alleen onze bus is weg, maar ook de herinneringen.”

Hoe sprookjesachtig het huwelijk van Daan en Jorien begon, zo dramatisch verloopt hun honeymoon.

Huwelijksherinneringen

Tijdens hun bruiloft kreeg Jorien een boek van haar oma, met daarin allerlei aandenkens. ,,Haar hele levensloop staat erin”, zegt Daan. ,,Oma heeft het boek gevuld met tekeningen, kaarten en mooie verhalen.” Het boek bleef achter in de bus en zien ze misschien nooit meer terug.

En het levensloopboek is niet het enige dat het stel herinnert aan hun huwelijksdag. ,,We hadden ook onze kleding meegenomen. Jorien haar trouwjurk en ik mijn pak. Onderweg, op bijzondere plekken, wilden we nog wat mooie foto’s maken. Dat kan nu niet meer”, zegt Daan. De polaroidfoto’s die al waren gemaakt, ook tijdens eerdere vakanties, lagen in de bus en zijn ook weg.

Acht jaar aan vakantieshirts

Naast het verlies van emotionele spullen, heeft het stel door de diefstal geen kleren meer. ,,Tijdens alle bijzondere reizen koop ik een toeristisch T-shirt”, vertelt Daan. Een van zijn meest gekoesterde items is het exemplaar dat hij kocht in Canada. ,,Het was een vakantie ter ere van het huwelijksjubileum van mijn ouders.” Dit shirt lag in de camper, samen met alle andere. ,,Ik denk dat er acht jaar aan vakantieshirts is verdwenen.”

Advertenties, tolken en vervangend vervoer

Inmiddels is het stel bekomen van de schrik. ,,Toen we de camper nergens zagen, schrokken we ons rot. Dat verwacht je niet, een diefstal op klaarlichte dag. Zeker niet op het parkeerterrein van een supermarkt, vlak langs een drukke weg”, zegt Daan. ,,Eerst hoopten we nog dat-ie was weggesleept, want in Italië mag je de camper niet zomaar overal parkeren.” Toen het stel navraag deed bij de politie, bleek dat daarvan geen sprake was. De bus was echt gestolen. En dat betekent een hele hoop regelwerk. ,,Gelukkig hebben we een tolk gevonden, want de agenten hier spreken geen woord over de grens”, vertelt Daan.

Het pasgetrouwde koppel moet hun huwelijksreis voortzetten zonder de camper.

Via de verzekeringsmaatschappij krijgt het pasgetrouwde koppel een tijdelijke huurauto, waarmee ze hun reis binnen Italië kunnen voortzetten. Toch blijven ze voorlopig even in de buurt van Rome. Daan: ,,We hebben met veel pijn en moeite ‘vermist-advertenties’ afgedrukt. Daarop staat een QR-code die linkt naar onze Facebook-oproep. We hopen dat iemand de bus heeft gezien en dat we ’m toch nog terug krijgen.” Lukt dat niet, dan verloopt de terugreis via het vliegtuig in plaats van de snelweg.

Camperdiefstal populair in Italië

De kampeerbus van Daan en Jorien is niet de enige die in Italië verdween. Afgelopen zomer meldden meerdere Nederlanders dat hun voertuig op vakantie was gestolen. Het overkwam ook Linda Jill uit Velp. Haar luxe camper werd afgelopen zomer in Milaan meegenomen door dieven. Later werd de bus volledig gestript en gesloopt teruggevonden.

Coronacampers

Hans Witbaard van Camper Club Nederland zegt dat geen van de 1.500 leden dit jaar te maken heeft gehad met camperdiefstal in Italië, al verbaast het hem niet dat de voertuigen populair zijn onder boeven. ,,Momenteel is het ontzettend moeilijk om aan een camper te komen”, vertelt hij. ,,Op sommige merken zit een levertijd van anderhalf tot twee jaar. Het aantal op naam ingeschreven campers in Nederland steeg binnen een jaar met 55 duizend.”

Wie denkt een tweedehandsje te kunnen kopen, komt bedrogen uit. ,,Die markt is helemaal op hol geslagen. Een gebruikt exemplaar is nauwelijks te krijgen.” De oorzaak: corona. ,,Veel mensen willen op vakantie en de camper is een veilige manier om dat te doen”, legt Witbaard uit. ,,Je hebt alles bij de hand en beschikt over je eigen sanitair.” De camperdiefstal is volgens hem een kwestie van marktwerking. ,,Als het aanbod slinkt, maar de vraag blijft stijgen, dan zien criminelen misschien ook wel een gat in de markt.”

