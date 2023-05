Canadese kappers waren Sjoerds (27) grote voorbeeld, nu knipt hij zelf gratis als De Straatkapper

Belgen eisen megastraf tegen ‘Bolle Jos’ voor smokkel van half miljard aan coke

Voor grofweg een half miljard euro aan cocaïne zou er via de Belgische bende van Jos Leijdekkers Europa zijn binnengesmokkeld. Opgelost in kleren of verstopt onder de cashewnoten. Tijdens het megaproces in Luik schitterde ‘Bolle Jos’ door afwezigheid, maar hij kreeg wel een mega-strafeis: 20 jaar cel.