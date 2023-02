Cardiologen slaan alarm: patiënten twijfelen over interne defibrillator na onderzoek naar nut ervan

Cardiologen merken dat meer patiënten twijfelen over de plaatsing van een interne defibrillator (ICD) die een hartstilstand kan voorkomen. De artsen maken zich zorgen over patiënten die een behandeling afslaan, terwijl ze die wél nodig hebben.

Het begon twee weken geleden, toen het Zorginstituut Nederland oordeelde dat ICD’s soms onnodig worden geplaatst. Sindsdien krijgen cardiologen patiënten op hun spreekuren die het onderhuidse kastje - dat een schok geeft als het hart stopt met kloppen - niet willen.

Volgens Joan Meeder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), baseren de patiënten hun besluit op verkeerde informatie. ,,Een ICD is bewezen effectief, maar door nieuwe inzichten weten we dat we een deel van de patiënten beter met medicijnen kunnen behandelen.”

Jaarlijks krijgen zo’n zesduizend mensen preventief een ICD. Zij hebben een hartprobleem, waardoor ze een verhoogd risico op een hartstilstand hebben. Het Zorginstituut stelt dat ongeveer eenvijfde van deze groep zo’n ICD niet altijd nodig heeft.

Zwakke hartspier

De cardiologen erkennen dat voor een bepaalde groep patiënten recent betere medicijnen zijn gekomen. Maar het gaat om een specifieke groep, benadrukt Meeder, namelijk mensen met een zwakke hartspier zonder verstoppingen van de kransslagader van het hart. ,,Wij denken dat het in de toekomst om vijfhonderd tot duizend mensen per jaar gaat bij wie het verantwoord is om geen ICD te plaatsen.”

Nu zien cardiologen echter ook patiënten die bijvoorbeeld geen pacemaker willen. Meeder: ,,Die mensen horen helemaal niet tot die groep waarover het Zorginstituut het heeft. Als die patiënten behandeling weigeren en komen te overlijden, doet dat pijn. Daar hebben wij zorgen over.”

Zorginstituut

Het Zorginstituut benadrukt dat ICD’s goed werken voor veel patiënten met een hoog risico op een hartstilstand. ,,Dat staat niet ter discussie”, benadrukt een woordvoerder. Het advies gaat slechts over een specifieke groep patiënten. ,,Patiënten met twijfels of zorgen raden we aan goed het gesprek aan te gaan met hun arts. Daarin kunnen de voor- en nadelen van een ICD worden besproken en bestaande zorgen worden weggenomen.”

Ook de NVVC zegt dat cardiologen openstaan voor een gesprek. Want ja, er kunnen complicaties optreden, erkent Meeder. ,,Maar die nadelen wegen voor veel patiënten niet op tegen wat een ICD brengt, namelijk het voorkomen van een hartstilstand.”

Volledig scherm Werking Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD). © ANP / ANP Graphics