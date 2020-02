Carla schrikte mannen af: ‘Ik was te veel een jaagster’

,,Liefde is wel een dingetje voor mij. Mijn hele leven ben ik er al mee bezig. Zo was er de onstuimige verliefdheid op de vader van mijn kinderen, 25 jaar geleden. We waren jong en gingen snel. We trouwden, kregen kinderen - en stuitten toen op onze helaas niet te overbruggen verschillen. Na onze scheiding was ik twaalf jaar alleen, op zoek naar die ene. Ik had weliswaar een prima leven, maar ben niet iemand voor alleen-zijn.