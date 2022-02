Carnaval belooft orgastisch feest te worden: ‘Mensen hebben zo zitten wachten op iets leuks’

Van Ernst Kuipers kregen carnavalsvierders vorige week het advies mee om het vooral niet te bont te maken. ,,Vier het in je eigen omgeving en ga lekker naar het café, maar mijd grote menigten”, zei de zorgminister, die daarbij mensen uit de Randstad op het hart drukte om vooral niet naar het zuiden af te zakken. ,,Ik ga niemand tegenhouden, maar de boodschap is helder”, voegde de Bossche burgemeester Jack Mikkers daar aan toe. ,,Vier het in je eigen gemeente.”