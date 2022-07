Caroline van der Plas doet tijdelijk stap terug na ‘ernstige’ bedreigingen

Boeren gaan niet in op Remkes’ uitnodiging: ‘Als doelen vaststaan, waar moeten we dan over praten?’

,,De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren. De haatberichten nemen in hevige mate toe en ook doodsbedreigingen komen nu binnen”, aldus Van der Plas. ,,Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.”