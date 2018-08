Cartoonwedstrijd laat ons niks nieuws zien: radicalen zijn snel lichtgeraakt

ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

In Pakistan demonstreren duizenden islamisten tegen de voorgenomen cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders, die heel het volk heeft opgeroepen om de profeet Mohammed naar hartenlust te beledigen in een spotprent.

Eerder deze week werd op het Centraal Station in Den Haag een man opgepakt die via Facebook een filmpje had verspreid, met daarin de mededeling dat hij Wilders dood wilde maken, vanwege diens voornemen om de islamitische profeet te beledigen.

Ondertussen sijpelt het voornemen van de PVV door in diverse Arabische media en ook The Guardian berichtte gisteren over de grote onrust die in de islamitische wereld is ontstaan, waarbij telkens opvalt hoezeer Geert Wilders in bepaalde contreien wordt verketterd.

Hoewel onze overheid nuchter probeert te blijven – in tegenstelling tot tien jaar geleden, toen de film Fitna werd aangekondigd – moeten er zorgen bestaan over mogelijke aanslagen én over de situatie van landgenoten in het buitenland.

Want dat is het gevolg van deze cartoonwedstrijd: de terroristen zijn niet in staat om te relativeren en richten hun fundamentalisme op héél Nederland.

Geert Wilders zegt dat hij de onverzoenlijkheid van extremisten wil ontmaskeren, maar daarmee zorgt hij wel voor grote onveiligheid voor mensen die niets met zijn mediaspektakel te maken wensen te hebben, bijvoorbeeld ambassademedewerkers, of toeristen in den vreemde.

Want laten we wel wezen: de cartoonwedstrijd laat ons niks nieuws zien. Iedereen weet dat radicalen lichtgeraakt zijn en weinig kunnen hebben als het om blasfemie gaat.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar wie dat voorrecht willens en wetens inzet met het risico dat anderen slachtoffer zullen worden, is geen knip voor de neus waard.

Geen enkel argument rechtvaardigt een terroristische daad. Wie echter naar het circus gaat en moedwillig het hek van hongerige leeuwen openzet, moet niet raar opkijken als die beesten uit hun kooi sprinten en wild om zich heen beginnen te bijten.

Waarmee ik wil zeggen: moslimfundamentalisme bestaat en iedereen kent het gevaar. Het verdwijnt alleen niet op het moment dat er betekenisloze provocaties worden georganiseerd.

Want wat denkt Wilders nou eigenlijk? Hij legt niets bloot. Door een paar cartoons gaan we ook geen problemen verhelpen. De mensen willen constructieve oplossingen. Precies op dat punt faalt hij al ruim een decennium.