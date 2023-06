Cees zag hoe vuurzee vlak bij zijn huis álles verwoestte: ‘Vreselijk voor alle ondernemers’

Intimida­tie en vriendjes­po­li­tiek: Jacobine Geel legt taken neer als voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Jacobine Geel heeft haar taken als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens tijdelijk neergelegd, omdat ze naar eigen zeggen ziek is geworden door de bestuurscrisis. Dat heeft zij haar collega’s per brief laten weten.