Cel en tbs geëist voor ontvoering jihadbruid (16): 'Ik was zijn fokkonijn'

De Amsterdammer werd in mei nog op vrije voeten gesteld, in afwachting van zijn rechtszaak. Die schorsing van zijn voorlopige hechtenis werd in de zomer teruggedraaid, nadat een vrouw uit Nootdorp hem beschuldigde van mishandeling en verkrachting. Volgens het OM laat G. een spoor van angstige vrouwen achter zich. Hij legt steeds contact via een website waar met name moslima's chatten.



De Amsterdammer werd op jonge leeftijd door zijn moeder in de Bijlmer verlaten. Zijn vader is nooit in beeld geweest. Hij bekeerde zich in 2011 tot de islam en ontwikkelde een asociale, narcistische persoonlijkheid en werd zeer gevoelig voor vermeende discriminatie vanwege zijn geloof. Het leverde hem een stevig strafblad op. Naast een veroordeling tot 15 maanden in Duitsland voor een vergelijkbaar delict heeft hij 9 jaar gevangenisstraf gekregen in 2002. Voor welk delict is onduidelijk.



De Amsterdammer stelt dat zowel het meisje uit Heesch als de vrouw uit Nootdorp liegen. Naar de behandeling van zijn rechtszaak wilde hij hij volgens zijn advocaat niet komen, ,,hij is moe van de hele zaak".