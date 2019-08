Celstraf voor brandstichtende prins carnaval

De rechtbank in Maastricht heeft oud-prins carnaval Mike S. uit Holtum veroordeeld tot veertien maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens het in brand steken van zijn eigen woning. Hij stichtte in januari dit jaar brand in de woning na een hooglopende ruzie met zijn vriendin, die vervolgens bij hem wegliep. ,,De woning, die na een verbouwing van vier jaar eindelijk klaar was om er samen met zijn vriendin te wonen en verder aan hun toekomst te bouwen”, aldus de rechtbank.