Celstraf voor GGD’er die borg eiste voor het maken van een testafspraak

Een GGD-uitzendkracht die 100 euro borg vroeg aan mensen die een afspraak voor een coronatest hadden gemaakt, heeft 130 dagen celstraf gekregen. ,,Hij heeft, voor financieel gewin, het vertrouwen in de GGD geschaad, een organisatie die cruciaal is tijdens de coronacrisis", stelt de rechtbank in Utrecht.

De 26-jarige Rotterdammer S. wilde ‘snel doekoe’ (straattaal voor geld) verdienen in september 2020, zo vertelde hij zijn vriendin. En daar bedoelde hij niet alleen zijn salaris als uitzendkracht voor een callcenter van de GGD mee. S. schakelde zijn telefoontjes door en zocht ondertussen in de systemen van de GGD naar mensen die net een afspraak voor een coronatest hadden gemaakt. Die mensen belde hij op met de mededeling dat ze nog een borg van 100 of 20 euro moesten betalen zodat de GGD zeker wist dat ze zouden komen.

Daarna stuurde hij die mensen een mail met een betaallink. De mail werd verstuurd vanuit het door hem aangemaakte adres ggdghor2020@gmail.com. Wie betaalde, kocht via een Belgische rekening in feite een tegoedkaart die bij S. belandde. Hij wilde dat tegoed gebruiken om online mee te gokken. S. probeerde de truc bij zeker veertien mensen, drie van die zaken zijn hem ten laste gelegd.

De zaak kwam aan het licht omdat slachtoffers zich bij de GGD meldden en de dienst daarna zag dat een medewerker honderden dossiers opende die hij helemaal niet nodig had. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen de Rotterdammer. ,,Hij had kunnen helpen de pandemie te bestrijden, maar probeerde er financieel gewin uit te halen. Door zijn handelen is het vertrouwen in de GGD en de overheid geschaad", zei de officier van justitie toen.

S. kopieerde ook honderden GGD-dossiers naar zijn eigen laptop. De Rotterdammer werkte eveneens in de energiemarketing en wilde de persoonsgegevens als ‘leads’ gebruiken voor telefonische acquisitie. Hij deelde enkele adressen in een Telegramgroep voor marketing- en salesmedewerkers om te kijken of die zijn dossiers wilden kopen.

Opmerkelijk was ook dat meerdere mensen die door S. werden gebeld om een borgsom over te maken, tien minuten later ook werden gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de ING of de Rabobank. Die stelden een verdachte transactie gezien te hebben en probeerden de slachtoffers te bewegen duizenden euro's over te maken ter controle. Dat mislukte.

S. bekende als GGD-medewerker mensen te hebben benaderd voor een borg. Daar heeft hij spijt van. Hij ontkent iets te maken te hebben gehad met de daaropvolgende pogingen tot oplichting als nep-bankmedewerker. De Rotterdammer werkte vanuit huis, er was nauwelijks controle. ,,De systemen van de GGD stonden helemaal open, heel veel medewerkers maakten er misbruik van", zei hij tijdens de rechtszaak in december. S. werkt nu nog steeds in de telefonische marketing.

De rechtbank veroordeelt S. omdat hij mensen als GGD’er probeerde op te lichten. ,,Verdachte heeft met zijn handelen op grote schaal ernstige inbreuk gemaakt op de privacy van de betrokken personen en daarmee ook het vertrouwen van en in de GGD geschaad, terwijl deze organisatie juist tijdens de coronacrisis een cruciale rol vervult in de bescherming van de samenleving en het zoveel mogelijk draaiende houden daarvan", schrijft de rechtbank. S. heeft ‘misbruik heeft gemaakt van de bevoegdheden die hem waren toevertrouwd en hierbij enkel oog gehad voor financieel gewin'.

Maar de rechtbank acht niet bewezen dat hij ook betrokken was bij de pogingen tot oplichting als bankmedewerker. Daarom pakt zijn straf fors lager uit: 130 dagen cel, waarvan 85 voorwaardelijk. Omdat S. al 45 dagen in voorarrest heeft gezeten hoeft hij niet terug de cel in.

