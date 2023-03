Celstraffen voor aanbieden van tienduizenden kruidenpotjes met glassplinters: voedselveiligheid in gevaar

Trainer Ramazan flink toegeta­keld tijdens wedstrijd: ‘Dat dit anno 2023 nog altijd gebeurt...’

Vechten voor je leven op het voetbalveld, terwijl er doelbewust op je hoofd wordt geschopt. De politie moest er zondag aan te pas komen, maar trainer Ramazan was naar eigen zeggen toen al flink toegetakeld. De 25-jarige Amersfoorter is doodsbang, per direct gestopt en zit vol ongeloof.