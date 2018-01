C&A mogelijk in Chinese handen

Wie is toch William Moorlag, die so­ci­aal-de­mo­cra­tisch Nederland splijt?

19:53 In het begin van het kerstreces heeft het omgestreden geraakte PvdA-Kamerlid William Moorlag ongetwijfeld aan het motto van zijn moeder gedacht. Die zei bij stress altijd: ,,Take it easy. God created time, and he created plenty of it.’’