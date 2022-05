C&A-telg Brenninkmeijer in beroep tegen straf voor rellen, justitie vroeg vrijspraak

Brenninkmeijer werd maandag veroordeeld vanwege zijn ‘aandeel’ in de rellen op het Museumplein. Zelf zegt hij dat hij slechts tussen de ME’ers door wilde fietsen om er vandoor te gaan. En daar zijn beelden van. Op die beelden is te zien dat hij door ME’ers tegen de grond wordt gewerkt. ,,In elkaar geslagen,” zegt Brenninkmeijer. Op de beelden gaat Brenninkmeijer, als hij is tegengehouden, niet meteen liggen en krijgt een paar klappen.

Wereldrecord roeien

De 52-jarige Ansgar John heeft een rijke carrière. Hij groeide op in Londen en New York, bouwde een managementloopbaan op bij grote bedrijven in de detailhandel en werd daarna actief in de beleggingswereld. Hij haalde volgens zijn eigen biografie zelfs ooit het wereldrecord afstand roeien in 24 uur, samen met vijf vrienden. Brenninkmeijer trad ook op als gastdocent op hogescholen.