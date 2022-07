Centraal Orgaan opvang Asielzoekers staat op instorten: ‘Dit jaar nog duizend vacatures opvullen’

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat op instorten. In Ter Apel, het grootste asielzoekerscentrum van Nederland, is bijna één op de drie COA-medewerkers uitgevallen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en wordt bevestigd door het Centraal Orgaan.

Ook op andere COA-locaties vallen bovengemiddeld veel mensen uit. Door heel Nederland is het verzuim nu 9 procent - bijna twee keer zo hoog als het landelijk verzuimgemiddelde. Dat komt door de hoge werkdruk, veroorzaakt door de enorme toestroom bij Ter Apel. ,,Er moet ongelofelijk veel werk worden verzet door een kleine groep mensen. Daardoor maken ze lange dagen’’, legt COA-woordvoerder Frank Neervoort uit. ,,De mensen die in Ter Apel komen hebben ook nog eens extra aandacht nodig omdat ze gelucht zijn voor oorlogsgeweld of andere vreselijke situatie.’’

Nieuw personeel

COA zoekt ondertussen naar personeel: voor het einde van dit jaar moeten duizend openstaande vacatures worden ingevuld. Hoe het COA dat gaat doen met de krapte van de arbeidsmarkt? ,,We doen ons best om goede mensen te vinden.’’

Op dit moment werken 4000 mensen bij het COA. De opvangcapaciteit ligt op dit moment op 43.000 plekken. In januari moeten dat 51.000 plekken zijn. ,,Om die extra 8000 plekken te realiseren, hebben we dus 1000 nieuwe mensen nodig.’’

‘Onder menselijke maat’

Al bijna een jaar geleden sloeg COA alarm bij de staatssecretaris. In oktober schreef de COA-top in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) dat de opvang ‘onder de menselijke maat dreigde te raken voor zowel bewoners als voor medewerkers’, bevestigt een woordvoerder.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit zo vol dat asielzoekers gedwongen worden buiten te slapen. Daarom heeft de Groningse burgemeester Koen Schuiling (VVD) in een gesprek met staatssecretaris Van der Burg aangedrongen op maatregelen om het menselijke leed te verlichten. Schuiling wil dat er zo snel mogelijk een tweede aanmeldcentrum komt. Bij voorkeur op een ‘grootschalige locatie’ waar nieuwkomers en de honderden mensen die nog wachten op registratie sneller kunnen worden geholpen. Daarbij noemde hij de locaties in Ede en Budel maar mogelijk ook Zeist. Het gemeentebestuur van laatstgenoemde plaats weet nog van niks.

De staatssecretaris schreef donderdag aan de Tweede Kamer dat het kabinet drie (cruise)schepen heeft ingehuurd voor de opvang van asielzoekers, nu de asielopvang in Nederland volledig is vastgelopen. Drie cruiseschepen hebben al opdracht gekregen om koers te zetten naar Nederland en komen naar verwachting ‘in de loop’ van augustus aan in ons land.

