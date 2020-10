Chaos bij asielaanvragen zorgt voor onrust in azc's: ‘Er zijn meer incidenten’

Roy (22) verongeluk­te na zinloze achtervol­ging: ‘Ze hebben hem de dood ingejaagd’

28 september SAASVELD/ WEERSELO - Eigenlijk wil hij niet naar de plaats van het ongeluk. De aarzeling is groot. „Ik kom er bijna nooit”, uit Jos Spijker zijn gevoelens. De emotie klinkt door in zijn stem. „Het is een plek waar ik niet graag kom. Ik mijd hem, ik rij er ook nooit langs. Want daar hebben ze mijn zoon afgenomen….”